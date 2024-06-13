عملية مطاردة تنتهي بوفاة عنصر أمني ومهاجر في صفاقس التونسية

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لقي مهاجر حتفه إثر سقوطه من بناية فيما توفي عنصر أمني لاحقا خلال عملية مطاردة، وفق ما ذكرت مصادر رسمية اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم محكمة صفاقس هشام عياد، لوسائل الإعلام المحلية، بأن العنصر الأمني توفي أمس الأربعاء أثناء عملية مطاردة لمهاجرين غير نظاميين متحصنين ببناية متداعية في صفاقس.

وقال نائب في البرلمان عن جهة صفاقس، إن العنصر الأمني سقط سهوا من أحد الطوابق المفتوحة في البناية أثناء المطاردة.

ووفق النائب طارق المهدي ، تدخلت قوات الأمن لفض شجار بين مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بعد تلقيها لإخطار بإصابة أحدهم كان سقط من أحد الطوابق العليا، بيد أنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته قبل أن تنفذ الشرطة عملية مطاردة داخل العمارة.

وتعد صفاقس وجهة رئيسية للآلاف من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء بنية عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة.