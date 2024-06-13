لإذاعة الإسرائيلية: الجيش يمر بأزمة خطيرة غير مسبوقة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يمر بـ«أزمة عميقة» ربما لم يسبق أن شهدها من قبل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن يوسي يهوشواع، المعلق العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الجيش الإسرائيلي في «أزمة خطيرة لم يذكر أن مر بها من قبل أو لم ير مثلها من قبل».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أوضح الكاتب الإسرائيلي أن هناك نقصا كبيرا في عدد الجنود بالجيش الإسرائيلي، فهو في حاجة ماسة إلى 7000 جندي على الأقل في الوقت الراهن، داعيا إلى تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم».

ويشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون إعفاء «الحريديم» (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية، بـ63 صوتاً، مقابل57 أعلنوا رفضهم، وشمل ذلك وزير الدفاع، يوآف جالانت، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على القدرات البشرية للجيش الإسرائيلي، حسبما تشير إحصاءات موقع «جلوبال فاير بور» الأمريكي لعام 2024.

ويقدر عدد سكان إسرائيل بنحو 9 ملايين نسمة بينهم 3.7 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 3.1 مليون فرد.

ويصل التجنيد في إسرائيل سنويا إلى نحو 127 ألف فرد، بينما يقدر إجمالي حجم القوة البشرية للجيش بـ670 ألف نسمة، بينهم 170 ألف فرد قوات عاملة و465 ألف فرد قوات احتياطية و35 ألف فرد قوات شبه عسكرية.



