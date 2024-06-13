 محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بمحيط عمارات الاوقاف بالعجيزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بمحيط عمارات الاوقاف بالعجيزي

علاء شبل
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 8:37 م

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير المخططة والعشوائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق الأولى بالرعاية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بعمارات الأوقاف بالعجيزي بحي أول طنطا، بعد تطوير المنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات 36 عمارة يقطنها حوالي 800 أسرة .

ووجه سكان عمارات الأوقاف بالعجيزي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلمهم الذي طال انتظاره، بتطوير محيط عمارات الاوقاف حيث عانت المنطقة من تدهور وتهالك البنية التحتية.

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