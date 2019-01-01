إطلاق سراح إريتري أودع السجن 3 سنوات خطأ في إيطاليا

تم الجمعة إطلاق سراح رجل إريتري أمضى السنوات الثلاث الأخيرة في السجن لاتهامات أنه مهرب مهاجرين بارز بعدما قضت محكمة إيطالية بأن الشرطة لم تلق القبض على الرجل المطلوب.



وقال قضاة في باليرمو بصقلية إن الرجل ليس ملك تهريب البشر ميرد يهدجو مدهان، بل نجار يدعى مدهاني تسفاماريام برهي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وقال محامي الدفاع ميشيل كالنتروبو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم حكموا عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة ارتكاب جريمة أقل تتمثل في التحريض على الهجرة غير الشرعية، وذلك لمساعدته ابن عمه للوصول إلى ليبيا.