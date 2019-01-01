«بي إن بي باريبا»يوقف تمويل شركات تشغيل السجون الخاصة في أمريكا

أعلنت مجموعة "بي ان بي باريبا" المصرفية الفرنسية اليوم السبت أنها لن تقدم أي تمويل جديد لشركات السجون الخاصة في الولايات المتحدة، لتنضم بذلك إلى مجموعة من البنوك التي انسحبت من هذا المجال وسط انتقادات لظروف الاحتجاز داخل منشآت الاحتجاز الأمريكية.

وقال "بي ان بي باريبا" في بيان عبر البريد الالكتروني لوكالة أنباء "بلومبرج": "هذا القرار نتاج عملية مشاورات داخلية وخارجية قام بها البنك، لضمان اتساق ممارسات العملاء مع سياسات المجموعة."

وأضاف البيان: "يتعرض بي ان بي باريبا اليوم إلى هذا القطاع بشكل محدود، وفي أعقاب قراره الأخير، لا يلتزم البنك بتقديم أي تمويل جديد لمنشآت في هذا القطاع."

ودفع محتجون عدة بنوك إلى التخلي عن شركات السجون الخاصة، على خلفية تدني الظروف داخل السجون الأمريكية التي تؤوي أسرا من المهاجرين.

وقالت السيناتور إليزابيث وارين، المرشحة الرئاسية من الحزب الديمقراطي، إنها ستلغي هذه الشركات حال وصلت إلى البيت الأبيض.

وأعلن بنك "جيه بي مورجان تشيس"، أكبر المصارف الأمريكية، في أذار/مارس الماضي وقف تقديم أي تمويل لهذه الشركات، تبعه "بنك أوف أمريكا كورب". وأعلن بنك "صن تراست بانكس" الاسبوع الماضي انسحابه من تمويل القطاع.