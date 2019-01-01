بريطاني مصاب بالتصلب العصبي المتعدد يسبح في «المانش» لجمع تبرعات

قرر المواطن البريطاني "كريستيان نولز"، 45 عامًا، أن يخوض مغامرة في القنال الإنجليزية "المانش"، ويسبح فيها 21 ميلًا، وهو ما يستغرق 16 ساعة؛ احتفالًا بمرور أكثر من 20 عاما على إصابته بمرض التصلب العصبي المتعدد، وجمع تبرعات للجمعية التي تساعد مصابي هذا المرض.

قبل 8 أشهر، استطاع "نولز" جمع تبرعات وصلت إلى 21 ألف جنيه إسترليني لصالح جمعية التصلب المتعدد، وذلك من خلال السباحة في القنال لمسافة قصيرة، وكان حينها مبتدئًا في تعلم السباحة.

ووفقًا لموقع "Examiner live"، قال كريستيان إن السباحة 21 ميلًا تعتبر رسالة إلى كل شخص يعاني من مرض أو إعاقة بأنه قادر على تحدي نفسه والنجاح، مؤكدًا أنه يعاني كثيرًا من التصلب العصبي المتعدد الذي يصيبه بالتعب الشديد في جميع أنحاء جسده، بالإضافة إلى ضعف البصر وفقدان اليسطرة على الأطرف، إلا أنه قرر الضغط على نفسه وخوض تحدي ومساعدة غيره من المرضى.

وبعد تمارين شاقة، أكد "نولز" أنه يستطيع عبور القنال خلال 14 ساعة فقط بدلًا من 16 ساعة، وحتى لا يصاب بمكروه؛ تم تأمينه بالكامل من خلال وجود طائرة تسير بالقرب منه لإنقاذه.

وخلال سباحة "نولز" في القنال الإنجليزية، سيرافقه قارب يحمل زوجته وابنته الوحيدة ووالده أيضًا، إضافة إلى المدرب الذي سيعطيه مشروبا رياضيا كل ساعة.

وأضاف "نولز" أنه سعيد بالتجربة التي ستكون مفيدة لغيره من مرضى التصلب العصبي المتعدد، وتشجعهم على الصمود أمام المرض.