وزير خارجية بريطانيا يدعو لمحاسبة المسؤول عن تسريب مراسلات سفير بلاده بواشنطن

دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، اليوم السبت، إلى ضرورة محاسبة المسؤول عن تسريبات رسائل البريد الإلكتروني التي انتقد فيها السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك والذي استقال من منصبه يوم الأربعاء الماضي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هانت - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - "إن التسريبات أضرت بالعلاقات البريطانية-الأمريكية وكلفت السفير المخلص وظيفته لذا ينبغي محاسبة الشخص المسؤول عن ذلك بشكل كامل".

وأضاف "لكنني أدافع إلى أقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أنها ستكون في الصالح العام، فهذه هي وظيفتهم".

وكان السفير البريطاني لدى واشنطن قد تقدم باستقالته يوم الأربعاء الماضي بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه فيها بأنه "غبي جدا" بعد نشر صحيفة لمراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر للكفاءة".