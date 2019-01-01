 إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة بالشرقية - بوابة الشروق
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إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة بالشرقية

اللواء /ممدوح غراب
اللواء /ممدوح غراب
الزقازيق - أ ش أ
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 4:57 م | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 4:57 م

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة أبو حماد ؛ تخليدا لذكراه وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد.

وجاء القرار إثر طلب قدمته أسرة الشهيد لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسمه على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي بمسقط رأسه فتم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة أبو حماد لاتخاذ الإجراء اللازم لتلبية طلب أسرة الشهيد.

ووافق مجلس أمناء المدرسة ومديرية التربية والتعليم والمجلس التنفيذي بأبوحماد على الطلب فتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذي وافق على الفور.


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