إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إطلاق اسم الشهيد أحمد سمير شحاتة على مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة أبو حماد ؛ تخليدا لذكراه وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد.

وجاء القرار إثر طلب قدمته أسرة الشهيد لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسمه على مدرسة أبو حماد للتعليم الأساسي بمسقط رأسه فتم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة أبو حماد لاتخاذ الإجراء اللازم لتلبية طلب أسرة الشهيد.

ووافق مجلس أمناء المدرسة ومديرية التربية والتعليم والمجلس التنفيذي بأبوحماد على الطلب فتم إعداد مذكرة ورفعها للمحافظ الذي وافق على الفور.