شركة أمريكية: سيتم حماية السفن من الألغام بالتقنية المستخدمة في شبكات الطاقة

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ذكر مسؤول بشركة "أمريكان سوبركونداكتور" الأمريكية أنه سوف يتم حماية سفينتين حربيتين تتبعان البحرية الأمريكية قريبا من الألغام الخطيرة بنفس التقنية التي سوف تستخدم لجعل شبكة الطاقة في شيكاغو تعمل بسلاسة.

كما تبيع الشركة المشهورة بأنظمة توربينات الرياح، أسلاك لها قدرة أكبر على حمل طاقة كهربائية من الأسلاك النحاسية المعيارية المستخدمة حاليا بشكل عام.

وقال المدير التنفيذي للشركة دانيل ماكجان في حوار في نيويورك إن الشركة لديها صفقات لاستخدام التقنية في كل من السفن وشبكة الكهرباء، بدءا من 2021.

وتأمل الشركة أن تؤدي تقنية حماية السفن إلى مزيد من الصفقات لتثبيت أنظمة إضافية لإدارة الأنظمة الكهربائية للسفن، وهي إستراتيجية قال ماكجان إن من شأنها أن تجعل السفن مماثلة لشبكات الطاقة للمرافق.

وقال ماكجان في مقر بلومبرج نيوز: "السفينة هي مصغر للشبكة.. وإنها منصة اختبار رائعة لتكنولوجيتنا".

وترجع تكنولوجيا مكافحة الألغام وهي تقنية تسمى إبطال المغنطة، إلى الحرب العالمية الثانية. ونسخة الشركة هي أخف بنسبة 90 بالمئة من الأنظمة المستخدمة حاليا وتحتاج إلى نحو نصف الطاقة للعمل.

وتبلغ تكلفة الأنظمة نحو 10 ملايين دولار للسفينة وجاري تثبيتها في سفن فئة سان أنطونيو المصممة لنقل القوات والمعدات إلى مناطق الحرب.