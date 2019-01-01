اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تحفز خطط الاستثمار الألمانية

تحفز أفريقيا بإطلاق أكبر منطقة للتجارة الحرة على مستوى العالم توقعات المستثمرين ورواد الأعمال لضخ استثمارات في سوق يقطنه 1.2 مليار نسمة.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانج، اليوم السبت: "منطقة التجارة الحرة الجديدة من الممكن أن تزيد التجارة الأفريقية الداخلية بنسبة تتراوح بين 15 و25% بحلول عام 2040".

وقال رئيس فرع شركة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات في جنوب أفريقيا، توماس شيفر: "الاستثمارات، التي تخص الشركات الألمانية على وجه الخصوص، تعتبر منطقية في هذه المرحلة المبكرة"، معتبرا الاتفاقية "خطوة تاريخية في الطريق السليم".

وتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يوم الأحد الماضي خلال قمة الاتحاد الأفريقي في نيامي، عاصمة النيجر، بعدما أعلنت نيجيريا انضمامها للاتفاقية المقرر تطبيقها اعتبارا من يوليو عام 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية بين دول القارة.