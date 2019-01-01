تطلق وزارة الأوقاف، اليوم السبت، القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف.. كما تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية 2019 بمدينة مرسى مطروح.