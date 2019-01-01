مطلوب أمنيا يؤدي التحية النازية في مركز للشرطة

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أدى رجل مطلوب أمنيا، التحية النازية خلال توديع أصدقائه في مركز للشرطة بمدينة إرفورت الألمانية، وهو ما استتبع إجراءات جنائية إضافية بحقه.

وقالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن الرجل /30 عاما/ والمعروف لديها رفع ذراعه الأيسر ونطق بالتحية النازية المخالفة للدستور بصوت مرتفع، موضحة أن ذراعه الأيمن كان ملفوفا بجبيرة.

وبحسب البيانات، فإن هناك أمر اعتقال صادر بحق الرجل قبل هذه الواقعة، وسلم الرجل نفسه للشرطة برفقة أصدقاء له عقب ظهر أمس.

وبسبب أمر الاعتقال، تم إيداع الرجل السجن.

ومن الممكن أن ينال الرجل عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاثة أعوام بسب استخدامه إشارة لمنظمات مخالفة للدستور.