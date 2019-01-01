محافظ كفر الشيخ يحيل 8 موظفين بالحامول للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ٨ موظفين بالوحدة المحلية بقرية الأبعادية التابعة لمركز ومدينة الحامول للتحقيق من بينهم "٤ موظفين لتغيبهم عن العمل، و٤ موظفين لتركهم العمل دون سند قانوني".



وبالمرور على القرية تبين وجود بعض تجمعات القمامة بجوار الوحدة المحلية بأرض فضاء مجاورة للوحدة، ومعظم شوارع القرية غير ممهدة، وجود بعض القمامة بجوار البريد بالقرية، بعض أعمدة الإنارة مضاءة نهاراً بالقرية، وبالمرور على وحدة طب الأسرة بقرية الأبعادية تبين انتظام العمل أثناء المرور، كما تبين تعطل كرسى الأسنان بالوحدة، وعدم وجود مستلزمات الحشو بالوحدة بعيادة الأسنان.



وتبين وجود نقص ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وبعض أعمال السباكة بالوحدة تحتاج لرفع كفاءة، وأعمال الكهرباء بالوحدة تحتاج لرفع كفاءة، كما تبين وجود مساحة فضاء بالوحدة تقدر بحوالى ١٠٠٠ متر تصلح لأغراض عديدة يمكن استغلالها.



وبالمرور على وحدة الشؤون الاجتماعية بالقرية، تبين انتظام العمل وقت المرور وقوة الوحدة ٤ موظفين، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.



كلف محافظ كفرالشيخ، مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق فيما ورد بالتقرير من ملاحظات خاصة بغياب العاملين بالوحدة المحلية، مكلفاً وكيل وزارة الصحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بتلافى الملاحظات الواردة في التقرير كلاً فيما يخصه والإفادة خلال أسبوع على الأكثر، مؤكداً على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين، لافتاً ان هناك إجراءات صارمة حيال المقصرين.