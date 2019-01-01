 الزائرون يتدفقون على بحيرة صناعية «سامة» في روسيا لالتقاط صور سيلفي - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2019 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الزائرون يتدفقون على بحيرة صناعية «سامة» في روسيا لالتقاط صور سيلفي

د ب أ
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 6:52 م | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 6:52 م

تسبب تدفق المقيمين على مدينة نوفوسيبيرسك الروسية لالتقاط صور سيلفي في بحيرة صناعية وحولها، تحتوي على مواد كيميائية سامة يطلق عليها وصف "مالديف سيبيريا" تديرها شركة طاقة لإلقاء المخلفات بها، في تعيين حراسة بالمنطقة على مدار 24 ساعة لمنع الوصول إليها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مياه البحيرة الصناعية الفيروزية، والتى تحتوي على بقايا رماد كيميائي متخلفة عن محطة توليد طاقة بالفحم، جذبت آلافًا من السكان المحليين الذين وضعوا صورهم على برنامج انستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، مما ساهم في زيادة الاهتمام بالتغطية الإعلامية لهذه الظاهرة.

ويبلغ عدد سكان المدينة 1.6 مليون نسمة، وهى ثالث أكبر مدينة في روسيا، وفي بعض الحالات يقومون بالاستعانة بمصورين محترفين لالتقاط الصور الخاصة بحفلات الزفاف، التى تقام بالمنطقة، ضمن فعاليات أخرى تنظمها شركات السفر والسياحة، رغم ما تسببه مياه البحيرة من أضرار للجلد والتهابات شديدة، ولكن ذلك لا يمنع الزائرين من التدفق على الموقع.

وكانت شركة"سيبيريان لتوليد الطاقة" التي تدير البحيرة قد منعت المرور عبر الطريق الرئيسي المؤدي إليها ولكن دون جدوى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك