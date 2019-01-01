باحثون يابانيون: رائحة الفانيليا تساعد على تخفيف الألم

خلص فريق من الباحثين اليابانيين إلى أن رائحة مستخلص الفانيليا يمكن أن تساعد في تخفيف آلام العضلات والتوتر، وقد تؤدي في النهاية إلى علاج الصداع النفسي.

وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن فريقا من جامعة كاواساكي للرعاية الطبية في مقاطعة "أوكاياما" بغرب اليابان اكتشف مؤثرات مادة الفانيلين المهدئة للآلام، وهي عنصر رئيسي في الفانيليا، وذلك من خلال تجربة أجريت على الفئران.

وقال الباحثون "إنه على الرغم من أن رائحة الفانيليا تستخدم منذ فترة طويلة في العلاج العطري للحث على الاسترخاء، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك من قبل عبر الدراسة العلمية لتأثير الفانيليا على الجهاز العصبي".

وشملت التجربة إعطاء الفانيلين للفئران ثم وضعها على لوح تم تسخينه إلى حوالي 55 درجة مئوية.. وأخذت الفئران التي استنشقت الفانيلين مدة ثانيتين قبل أن تترك أذرعها الأمامية بسبب الحرارة، أكثر من تلك التي لم تتلق جرعة الفانيلين.

وأعلن الفريق بقيادة الباحث هيروشي أوينو أستاذ علم الأعصاب أن النتيجة تشير إلى أن استنشاق الفانيلين جعل الفئران أقل حساسية للألم.