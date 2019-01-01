 وزير التعليم يتصل بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم يتصل بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم

نيفين أشرف ومني زيدان
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 1:15 م | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 1:15 م

بدأ وزير التربية والتعليم، الاتصال بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بتفوقهم.

ومن المقرر أن يعتمد الوزير نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة اليوم، وإعلانها رسميا في مؤتمر صحفي غدا الأحد.

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