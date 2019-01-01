وزير التعليم يتصل بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم

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بدأ وزير التربية والتعليم، الاتصال بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بتفوقهم.
ومن المقرر أن يعتمد الوزير نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة اليوم، وإعلانها رسميا في مؤتمر صحفي غدا الأحد.