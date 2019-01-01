وزير التعليم يتصل بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم

بدأ وزير التربية والتعليم، الاتصال بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بتفوقهم.

ومن المقرر أن يعتمد الوزير نتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة اليوم، وإعلانها رسميا في مؤتمر صحفي غدا الأحد.