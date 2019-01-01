 روسيا تكشف عن صاروخ جديد لمقاتلة الجيل الخامس - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2019 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

روسيا تكشف عن صاروخ جديد لمقاتلة الجيل الخامس

موسكو - أ ش أ
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 10:08 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 10:08 ص

قال يجور سولوفيوف المدير العام لمصنع الصواريخ في مدينة دوبنا بالعاصمة الروسية موسكو، إنه تم صنع صاروخ جوال (كروز) جديد، تحمله وتطلقه الطائرات.

وأضاف سولوفيوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- أن المصنع سيبدأ في وقت لاحق من العام الجاري بتسليم الصواريخ الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية هي الجهة التي ستتسلم الصواريخ الجديدة.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن أغلب الظن أن الصاروخ الجديد تم صنعه لقاذفات القنابل والصواريخ "تو-22إم3إم" ومقاتلات "سوخوي" (سو) بما فيها مقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة.

يذكر أنه وفقا لمعلومات نُشرت في وقت سابق، تعمل روسيا على إيجاد أسلحة جديدة لمقاتلة الجيل الخامس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك