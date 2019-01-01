روسيا تكشف عن صاروخ جديد لمقاتلة الجيل الخامس

قال يجور سولوفيوف المدير العام لمصنع الصواريخ في مدينة دوبنا بالعاصمة الروسية موسكو، إنه تم صنع صاروخ جوال (كروز) جديد، تحمله وتطلقه الطائرات.

وأضاف سولوفيوف -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- أن المصنع سيبدأ في وقت لاحق من العام الجاري بتسليم الصواريخ الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الروسية هي الجهة التي ستتسلم الصواريخ الجديدة.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن أغلب الظن أن الصاروخ الجديد تم صنعه لقاذفات القنابل والصواريخ "تو-22إم3إم" ومقاتلات "سوخوي" (سو) بما فيها مقاتلة "سو-57" المنتمية إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة.

يذكر أنه وفقا لمعلومات نُشرت في وقت سابق، تعمل روسيا على إيجاد أسلحة جديدة لمقاتلة الجيل الخامس.