قصف مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية

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قصف مجهولون مكاتب قناة تلفزيونية أوكرانية بكييف باستخدام قاذف قنابل، ما تسبب في أضرار بالمبنى وإصابة شخص.

ووصفت شرطة كييف في وقت مبكر من اليوم السبت الهجوم على "القناة 112" بأنه عمل إرهابي وقالت إنه لا يوجد لديهم أي مشتبه فيهم.

ويأتي الهجوم على القناة بعد يوم من مطالبتها للشرطة بحماية صحفييها من تهديدات "الراديكاليين المتطرفين" الذين يحاولون التأثير على قراراتها التحريرية.

وتعرضت المحطة التي كانت هدف الجماعات القومية، لانتقادات مؤخرا بعدما أعلنت خططا لعرض الفيلم الوثائقي "الكشف عن أوكرانيا" للمخرج الأمريكي أوليفر ستون، بشأن احتجاجات يوروميدان في 2014 التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانكوفيتش.

وتعرض الفيلم الذي يضم حوارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لانتقادات في أوكرانيا لاتخاذه خط الحكومة الروسية بشأن الأحداث التي وقعت.