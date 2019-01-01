رئيس مدينة 15 مايو: تركيب لافتات تحذيرية لمنع سير المركبات الثلاثية

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صرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بأنه تم تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية (التوك توك - التروسيكل - عربات الكارو)، وذلك في إطار القضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز - في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت - أنه سيتم تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 3000 جنيه لكل مركبة (توك توك - تروسيكل - عربة كارو) يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقانون، وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، وكذا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، وذلك في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.