 غدا .. افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2019 7:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

غدا .. افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ


نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 7:11 م | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 7:11 م

تفتتح وزيرة الثقافة متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر فى الخامسة بعد ظهر غد الاحد، وذلك بحضور وزير الآثار وأم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب العالمى الراحل وعدد من المثقفين والأدباء.

افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ يعد حدثا عالميا هاماً باعتبار الراحل احد الفائزين بجائزة نوبل للآداب، حيث نجحت قطاعات وزارة الثقافة فى إنجاز متحفا يليق باسم وتاريخ نجيب محفوظ الذى يعد أيقونة مصرية خالدة لفن الرواية، بما يؤكد اهتمام الوطن وحرصه على حفظ سيرة وتاريخ مبدعيه الذين شكلوا عناصر ومفردات قوته الناعمة .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك