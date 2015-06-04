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تفتتح وزيرة الثقافة متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر فى الخامسة بعد ظهر غد الاحد، وذلك بحضور وزير الآثار وأم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الكاتب العالمى الراحل وعدد من المثقفين والأدباء.

افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ يعد حدثا عالميا هاماً باعتبار الراحل احد الفائزين بجائزة نوبل للآداب، حيث نجحت قطاعات وزارة الثقافة فى إنجاز متحفا يليق باسم وتاريخ نجيب محفوظ الذى يعد أيقونة مصرية خالدة لفن الرواية، بما يؤكد اهتمام الوطن وحرصه على حفظ سيرة وتاريخ مبدعيه الذين شكلوا عناصر ومفردات قوته الناعمة .