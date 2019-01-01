خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، تحولت الفصول الدراسية والمراكز الصحية والمجمعات الرياضية في الفلبين إلى غرف عمليات؛ لإجراء الختان الجماعي للذكور.

ويعد "ختان الذكور" في الفلبين، شيئًا من التراث يتم الحفاظ عليه بشدة منذ عام 1450، وذلك حسبما ذكر عالم الأنثروبولوجيا الفلبيني، نيستور كاسترو.

وإصرار الفلبين على إقامة موسم ختان للذكور سنويًا، جعلها تصبح الأولى عالميًا في معدلات ختان الذكور، الذين تبلغ أعمارهم في الغالب 9 سنوات، وذلك وفقًا لموقع "Africa news".

ويعتبر شعب الفلبين أن الذكور غير المختونين غرباء وجبناء وتلحق بهم وصمة العار، ولذلك تحرص جميع العائلات على إجراء عملية ختان للذكور.

وتتحمل الحكومة الفلبينية نفقات ختان ذكور العائلات الفقيرة؛ حيث تفتح لهم العيادات وتمنحهم العلاج بالمجان.

وفي موسم الختان، تشهد العيادات زحامًا من كثرة المترددين عليها، وتجرى العمليات بشكل جماعي، حيث يتسلم كل طبيب أو طبيبة طفل ويقوم بإجراء العملية له على منضدة خشبية بجانب غيره من الأطفال.

ويؤكد علماء الأنثروبولوجيا أن ختان الذكور في الفلبين يعبر عن الثقافة، إضافة إلى أن المجتمع يعتبر الختان "خط فاصل في حياة الذكور"؛ حيث إن الصبي بعد الختان يعتبر بالغ في نظر الجميع.

وتتكلف أسعار جراحة ختان الذكور في الفلبين بين 40 وحتى 240 دولارًا، وهو ما يعادل راتب شهر لبعض العاملين في البلد.