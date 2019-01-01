الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأكثر قراءة
ضم 6 متهمات لتحقيقات «خطة الأمل» والنيابة تقرر حبسهن 15 يوما على ذمة القضية
العراق: البلد الذي يتعرض فيه الرجال للتحرش الجنسي أكثر من النساء
القوات المسلحة تنفى الادعاء الكاذب بامتلاكها شركة خدمات نقل ذكي
«انخفاض الرطوبة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
اتحاد الكرة
المدير الفني
اللاعبون
النتـائـج
تصويت
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد مصطفى جابر للتعزية في وفاة عقيد شرطة مصطفى محمد جمال الدين زايد وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.