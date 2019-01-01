 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أ ش أ
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 11:05 ص

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد مصطفى جابر للتعزية في وفاة عقيد شرطة مصطفى محمد جمال الدين زايد وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


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