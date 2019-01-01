قائدو الدراجات الهوائية يتظاهرون شبه عراة في كولونيا الألمانية للمطالبة بحقوقهم

قام المشاركون في مظاهرة "سباق الدراجات العاري" بركوب دراجاتهم الهوائية، وهم شبه عراة عبر شوارع مدينة كولونيا غربي ألمانيا برغم الطقس البعيد عن الأجواء الصيفية.



وقال منظم المظاهرة كريستيان شتونتس في بداية المظاهرة، الجمعة: "نود أن نلفت الانتباه إلى أننا قائدو الدراجات الهوائية نمثل المشاركين غير المحميين في حركة المرور".



وتقول معلومات المنظمين للمظاهرة إن حوالي ستين قائد وقائدة دراجة هوائية تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين عاما شاركوا في المظاهرة.



لا يسمح للمتظاهرين وفقا للقانون الألماني بأن ينظموا مظاهرتهم وهم عراة تماما، بينما يظهر المتظاهرون بدراجاتهم الهوائية مثلا في بريطانيا أحيانا وهم عراة في الطريق العام.