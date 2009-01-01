محافظ الغربية: غلق 14 مزرعة دواجن إدرايا لمدة 3 شهور لمخالفتهم للقانون

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية غلق 14 مزرعة دواجن بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وذلك لمخالفتهم القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية طبقاً للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009.

جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه فى مذكرة مديرية الطب البيطرى بالغربية التى توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع إنتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حيه من المزارع للتأكد من سلامتها.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة وذلك لمنع إنتشار الأمراض التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.

مشيراً إلى إستمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.