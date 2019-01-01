خادم الحرمين يوجه باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة حول العالم

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

يأتي ذلك التوجيه في إطار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية سنويًا.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، أن توجيه الملك سلمان يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، وتقوية أواصر العلاقات والتضامن الإسلامي، المبنية على تعاليم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح آل الشيخ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن المستضافين ينتمون إلى 72 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن إجمالي من استفادوا من البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى الأن وصل إلى 52 ألفا و747 حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم، مشيدًا بما حققه البرنامج من أصداء طيبة على مستوى العالم.