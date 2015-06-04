رئيس جهاز تنمية المشروعات: للمصريين في الخارج دور عظيم في دعم منتجات الوطن وصناعاتها

في إطار انعقاد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، شهد اليوم الثاني مناقشة فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وذلك خلال جلستين خصصهما المؤتمر لذلك.

وانعقدت جلسة الاستثمار المباشر برئاسة المهندس أكرم بدوي مدير الإدارة المركزية لشئون الاتصال والمصريين بالخارج، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي المصري.

وخلال الجلسة، رحبت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بممثلي الكيانات وأعربت عن سعادتها بحضورها ووجودها بينهم، كما استعرضت جهود الجهاز وقالت إنها تقوم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة، لتقديم أقصى استفادة ممكنة للشباب الراغب في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، مضيفة أنها تقدم دراسات متخصصة ودراسات الجدوى تؤهله لبدء مشروعه، إضافة إلى أن الجهاز يساعدهم في استخراج المستندات اللازمة.

كما أوضحت أنها تسعى كجهاز للتعاون مع الجمعيات الأهلية، حتى تصل للفئات الأكثر احتياجا يصعب على كثير من البنوك والجهاز ذاته الوصول إليهم، مشيرة إلى أن الجهاز يقدم قروضًا صغيرة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وصولا إلى 3 مليون جنيه، وقد يصل إلى المشروعات التجارية الكبيرة إلى عشرة مليون جنيه.

وطالبت جامع، في ختام كلمتها، ممثلي الكيانات المصرية في الخارج بمساعدة الجهاز بفتح أسواق خارجية في دول العالم لمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، لتسويقها على مستوى دولي.

هذا وناقشت الجلسة أيضًا دور هيئة التنمية الصناعية في توفير فرص لتنمية الصناعة، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18 إلي 21 %، والسعي للوصول إلى 60 مليون متر من الأراضي الصناعية، كما استعرضت الجلسة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية في الصناعة.

وشهدت الجلسة أيضًا طرح أسئلة وتقديم مقترحات من قبل ممثلو الكيانات فيما يتعلق بالاستثمار في مصر وإقامة مشاريع متنوعة، من بينها صناعة الحرف اليدوية والمنتجات المصرية التراثية.