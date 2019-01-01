 حملة أمنية كبيرة تستهدف مقاهي تدخين الشيشة في مدينة ألمانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حملة أمنية كبيرة تستهدف مقاهي تدخين الشيشة في مدينة ألمانية

د ب أ
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 10:02 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 10:02 ص

شنت الشرطة وسلطات الجمارك وإنفاذ القانون في مدينة لانجنفيلد الألمانية حملة أمنية موسعة استهدفت مقاهي تدخين النرجيلة (الشيشة) ومطاعم ومكتبا للمراهنات.

وأعلنت الشرطة اليوم السبت، أن حملة التفتيش، التي شملت 7 محال، أسفرت عن إغلاق فوري لثلاثة منها أمس الجمعة.

وبحسب البيانات، تعتبر المحال السبعة بالمدينة التي تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي ألمانيا، ملتقى لأفراد على صلة بعائلات إجرامية.

وقامت السلطات بتفتيش 105 أشخاص، وبدء 9 إجراءات جنائية، وتحرير محاضر في 37 مخالفة نظامية.

وضبطت سلطات الجمارك خلال الحملة نحو 15 كيلوجراما من التبغ المهرب، كما حررت بلاغات بتهمة العمل غير المرخص وانتهاك قانون الضرائب.

ووسعت الشرطة والسلطات القضائية حملاتها الأمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا ضد أعضاء العائلات الإجرامية على مدار الأشهر الماضية.


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