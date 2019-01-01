ليتوانيا تحظر الدخول إلى موقع وكالة سبوتنيك

حظرت ليتوانيا الدخول إلى موقع وكالة سبوتنيك الروسية للأخبار داخل ليتوانيا بسبب ما يعتقد أنه انتهاكات لحقوق ملكية الغير.



وقالت السلطات إن محكمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس أيدت الجمعة، قرار لجنة الإذاعة والتلفزيون في ليتوانيا بهذا الحظر.



وينص القرار على أن مزود خدمة الإنترنت عليه أن يوقف إمكانية الدخول للموقع "سبوتنيك نيوز. لت" خلال خمسة أيام.



وكانت اللجنة اتخذت هذا القرار لأن سبوتنيك نشرت محتويات مأخوذة من مواقع إخبارية للإذاعة الوطنية في ليتوانيا، حيث وضعت حوالي 1500 مقالة بصورة غير قانونية على موقعها.



وقال البيان إن سبوتنيك لم تستجب لطلبات إزالة هذه المحتويات من موقعها.



ووفقا لتقرير أصدرته وكالة "بي إن إس" فإن استخبارات ليتوانيا ترى سبوتنيك أداة دعائية تحاول بها موسكو التأثير على المعلومات المتداولة داخل ليتوانيا.