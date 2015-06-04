محافظ البحر الأحمر ووزيرة البيئة يعقدان اجتماعا بديوان عام المحافظة

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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، ووزيرة البيئة اجتماعا بديوان عام المحافظة لاستعراض أهم القضايا البيئية داخل المحافظة وعرض المجهودات المشتركة التي تبذلها المحافظة ووزارة البيئة من أجل الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر.

وأكد عبدالله أن الاجتماع واللقاء يأتي استمرارا للتسنيق والتعاون الدائم والمثمر بين محافظة البحر الأحمر وزارة البيئة ، والارتقاء بمستوي الخدمات البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل نطاق المحافظة .

أكد محافظ البحر الأحمر خلال اللقاء أن البيئة جزء رئيسي من مكونات السياحة ، وأن هدف البحر الأحمر هو الحفاظ على البيئة البحرية والبرية والحفاظ علي عدم تواجد اي تلوث الهواء لدينا ، وفي هذا الصدد أوضح بأنه لم ولن يصدر أي تصريح أو ترخيص إنشاء مصانع داخل الحدود المحافظة حتي لا تضر بالبيئة

كما قدم محافظ البحر الأحمر الشكر الي وزيرة البيئة علي زيارتها الأولي الي البحر الأحمر، مؤكداً علي ضرورة تكرار الزيارة مرة أخري.

ومن جانبها قدمت وزيرة البيئة الشكر الي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر علي كرم الضيافة والترحيب وحفاوة الاستقبال ، مؤكدة بانها لن تكون الزيارة الأخيرة الي مدن البحر الأحمر ، كما قدمت الشكر الي المحافظ علي المجهودات التي يبذلها من أجل الحفاظ علي البيئة .

وقالت فؤاد أن وزارة البيئة تقدم الدعم الكبير للقرار الذي اتخذه محافظ البحر الأحمر في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكيه

وفي نهاية الاجتماع قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر درع المحافظة الي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تقديرا لجهودها ودعمها المستمر في الحفاظ على البيئة داخل مدن البحر الأحمر .

حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة والدكتورة مايسون علي مدير برامج التحكم في التلوث الصناعي والدكتور تامر فرغلي