كوريا الجنوبية: انخفاض حجم تهريب المخدرات بنسبة 41% في النصف الأول من 2019

أعلنت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية، انخفاض حجم تهريب المخدرات التي ضبطتها السلطات الكورية الجنوبية بنسبة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك على الرغم من استمرار المحاولات غير المشروعة لتهريب المخدرات.

ووفقا لوكالة الجمارك الكورية الجنوبية، تم مصادرة ما مجموعه أكثر من 86 كيلوجراما من المخدرات في الفترة من شهر يناير وحتى يونيو الماضي، بانخفاض بنسبة 41% مقارنة بـ146 كيلوجراما في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت الجمارك بأنه انخفضت نسبة مصادرة الميتامفيتامين بنسبة 28%، لتصل إلى 1ر43 كيلوجرام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

كما انخفضت كمية القنب المكتشف بنسبة 48% إلى 8ر9 كيلوجرام، فيما ارتفعت نسبة مصادرة الكوكايين بنسبة 62% بما يعادل 2ر13 كيلوجرام.

وكشفت وكالة الجمارك عن أن المهربين الصينيين من تايوان ودول جنوب شرق آسيا يبذلون محاولات لتهريب الميثامفيتامين إلى البلاد منذ العام الماضي.

وأضافت أن شحنات الميثامفيتامين عبر البريد الخارجي، التي تباع على ما يبدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضاعفت ثلاث مرات على أساس سنوي لتصل إلى 13 كيلوجراما.