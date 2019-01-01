أوغندا تطالب بتطوير نظام العمل بتجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا

أكد وزيرالدولة الأوغندي لشؤون الطاقة سيمون دوجانجا أن هناك حاجة إلى تحديث منظومة الكهرباء لـ"تجمع الطاقة" بدول شرق إفريقيا من أجل السماح لتسويق الكهرباء في المنطقة والدول التي تواجه عجزا في إمدادات الطاقة، مطالبا "تجمع الطاقة" لدول شرق إفريقيا بتطوير أنظمته للسماح بتداول الكهرباء فيما بينه.

وقال دوجانجا : إنه يجب تطوير نظام "سكادا الوطني"، الذي يتألف من شبكة يراقب من خلالها منظمو الطاقة في شرق إفريقيا الشبكات الكهربائية الأخرى، بهدف ضمان عمل الشبكات الكهربائية الوطنية الفردية كوحدة واحدة على منصة تشغيلية وتجارية مشتركة.

وأشار إلى أن "تجمع الطاقة" لدول شرق إفريقيا سيسعى في غضون العامين القادمين إلى بناء قدراته المؤسسية لضمان تنسيق إمدادات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة ودولا أخرى بالقارة حيث سيتم الربط الكهربائي مع 11 دولة إفريقية تشمل: مصر وكينيا وتنزانيا وبوروندي ورواندا والصومال وغيرها تحت إشراف "تجمع الطاقة" بدول شرق إفريقيا، ويسعى هذا التجمع إلى تسهيل تبادل الطاقة للدول الأعضاء لتخفيف تحديات نقص الطاقة لديها.

وقال دوجانجا :"عندما نتحدث عن التقدم الذي أحرز في بناء خطوط الربط البيني للكهرباء فقد أنجزت أوغندا وكينيا نحو 90 % من خطوط الربط بينهما"، مشيرا إلى أن "عملية الربط الكهربائي مع رواندا قد انتهت أما بالنسبة لكينيا فنعمل على تحديث خط الربط الكهربائي جينجا (اوغندا) ـ مالابا (كينيا) ليصل إلى جهد 220 كيلوفولت بدلا من 132 كيلو فولت".

وأضاف أنه سيجري ربط جنوب السودان بأوغندا عبر خط نيمولي (أوغندا) ـ جوبا (جنوب السودان) بجهد كهربائي يبلغ 400 كيلو فولت.

وأفاد بأنه سيتم توفير الاستثمارات اللازمة للخط الكهربائي الرابط بين أوغندا وغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ، ومن المتوقع أن تخصص أوغندا من جانبها نحو 3.5 مليار دولار على مدار الخمس عشرة عاما المقبلة لهذا الغرض.