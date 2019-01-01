15 صورة للمباني المهجورة بجميع أنحاء بريطانيا لعرضها في معرض جديد

قضى المصور "سايمون سودجن"، سنوات طويلة في استكشاف وتصوير المواقع البعيدة والنائية "المهملة" في جميع أنحاء بريطانيا، قبل أن يقرر تنظيم معرضا للتصوير الفوتوغرافي لعرض ما جمعه خلال رحلته من صور هذا الشهر.

المعرض الذي يحمل عنوان "The Beauty in Decay" يعرض حصيلة صور أكثر من عقد من الزمان، أمضاها سودجن في تصوير المنازل المهجورة والنائية والمعامل، وحتى دور السينما البعيدة النائية في مختلف مدن بريطانيا.

وعن تفسيره لفكرة المعرض، قال سودجن إنه سعى لإظهار الجمال في المباني التي هجرها البشر، بعد أن استخدموها وهجروها، فيما تعد فكرته بمثابة "حياة ثانية" للمباني.

المعرض الذي يعرض 15 صورة كبيرة، سيبدأ في 20 يوليو الجاري، وينتهي 8 سبتمبر في قلعة كليف في كيلي، الواقعة في ويست يوركشاير.