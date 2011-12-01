باكستان وأفغانستان تستأنفان محادثات بشأن اتفاقية تجارة الترانزيت بعد توقف 3 سنوات

استأنفت باكستان وأفغانستان محادثاتهما لتسوية الخلافات حول اتفاقية تجارة الترانزيت بين البلدين وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات.

وتوقفت المحادثات بين الجارتين في سبتمبر 2015 عقب إصرار كابول على ضم الهند إلى مفاوضات اتفاقية الترانزيت والاتفاقية التجارية الثلاثية بين باكستان وأفغانستان وطاجكستان، حسبما ذكرت صحيفة "ذا دون" الباكستانية اليوم السبت.

ومثل لقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في إسلام آباد في 27 يونيو الماضي نقطة تحول حيث اتفق خلاله الطرفان على تعميق العلاقات التجارية.

وذكرت الصحيفة أن مجموعة العمل الفنية التي تضم مسؤولين أفغانا التقت مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للتجارة عبد الرازق داود أمس الجمعة، وتبادل الطرفان خلال الاجتماع دواعي القلق والمقترحات.

وطلب داود من الوفد الأفغاني تقديم نسختهم المنقحة من اتفاقية تجارة الترانزيت بين أفغانستان وباكستان، فيما اقترح رئيس الوفد الأفغاني إنشاء لجنة مشتركة لحل القضايا العالقة ومنها المتعلقة بتجارة الترانزيت.

يذكر أن صادرات باكستان إلى أفغانستان وصلت إلى أعلى مستوى لها في 2010-2011 حيث بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار وظلت أعلى من مستوى 2 مليار دولار في 2011-12 و 2012-13 قبل أن تنخفض إلى 1.3 مليار دولار في 2018-19 بعد انهيار المحادثات بين الجانبين.