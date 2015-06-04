محافظ المنوفية يستقبل منسق عام بيت العائلة المصرية بمكتبه بالديوان العام

استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور محمد عبدالعاطى عباس منسق عام بيت العائلة المصرية على مستوى الجمهورية بمكتبه بالديوان العام والدكتور صلاح عمارة سكرتير عام بيت العائلة المصرية، بحضور فضيلة الشيخ أحمد الفقى مقرر بيت العائلة بالمنوفية والقمص بولا يعقووب وكيل مطرانية المنوفية، يأتى ذلك لدعم الدور التنويرى والتثقيفى وتنمية الإنتماء والمواطنة لدى المواطن المنوفى.

حيث رحب محافظ المنوفية بمنسق عام بيت العائلة على أرض المحافظة وأكد على إنتماء ووطنية شعب المنوفية ، هذا وقد تناول اللقاء كيفية تدعيم روابط التعاون بين المحافظة وبيت العائلة ، كما تم إستعراض الدور الرائد لبيت العائلة بالمحافظة وذلك من خلال الندوات التثقيفية لدعم روح المواطنة داخل المدارس والجامعات والنوادى بالمحافظة.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تسلمه عنه الدكتور محمد عبدالعاطى منسق عام بيت العائلة ، كما أهدى المحافظ ميدالية المحافظة كهدية تذكارية للدكتور محمد عبدالعاطى.