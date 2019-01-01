وزير الاقتصاد الألماني يقترح تأسيس تحالف للعمالة الماهرة مع أمريكا

اقترح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تأسيس تحالف للعمالة الماهرة مع الولايات المتحدة، على خلفية النزاع التجاري المستمر.

وقال ألتماير في ختام جولته الأمريكية في مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما أمس الجمعة (التوقيت المحلي) إنه يعتقد أنه من الخطأ زيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف: "لذلك قدمت مقترحات خارج نطاق الجمارك، مثل كيفية تعزيز التعاون الألماني-الأمريكي"، موضحا أن من ضمن العناصر التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، تعزيز التعاون في مجال جذب العمالة الماهرة، وذلك على خلفية نقص هذه العمالة في ألمانيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن منتصف مايو الماضي تعليق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على واردات السيارات الأوروبية لبلاده، لمدة 6 أشهر، بحيث يتم التفاوض على اتفاقية جمركية خلال هذه المدة.

ومن شأن مثل هذه الرسوم أن تؤثر بصفة خاصة على شركات السيارات الألمانية.

وقال ألتماير إن تعزيز التعاون في مجال العمالة المهارة مجرد عنصر ضمن عدة مقترحات، مشيرا إلى أنه سيُجرى مناقشة هذه المقترحات مع الأمريكان خلال الأسابيع المقبلة.