وزير التموين ورئيس الغرف التجارية يفتتحان فعاليات القمة الاورومتوسطية الثامنة للسياحة فى الاسكندرية

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم السبت فعاليات القمة الاورومتوسطية الثامنة للسياحة والتى تستضيفها مصر لاول مرة مساء اليوم السبت وينظمها اتحاد غرف البحر الابيض "اسكامى" وترأسها غرفة الاسكندرية فى الدورة الحالية .

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض أن المؤتمر يجمع أكثر من 300 من قيادات السياحة فى مصر و دول البحر الأبيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالاسكندرية وسفراء دول الاتحاد الأوروبى والبحر الأبيض وقناصلهم بالأسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية والهيئات الإعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.

وأوضح الوكيل أن المؤتمر يهدف إلى الترويج إلى العديد من قطاعات السياحة الغير شاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الابيض خارج موسم الصيف، حيث يركز علىالسياحة البيئية وسياحة التسوق وسياحة اليخوتوسياحة التذوق وعددا من البرامج السياحية الاقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الاسكندرية الممولة من الاتحاد الأوروبى، وكذلك تفعيل اليات التسويق الالكترونى الحديثة إلى جانب جذب المصرين بالخارجواسرهم، كما سيتم عرض الاليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات.

وأعلن الوكيل أن الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة السياحة ستعيد احياء مهرجان السياحة والتسوق لتنمية التجارة الداخلية والصادرات بصحبة السائح وجذب شريحة جديدة من السائحين.