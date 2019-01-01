اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، طرح أعمال الإنارة بمدينة كفرالشيخ وقرى المركز فى مناقصة عامة وتشكيل لجان وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لكل عملية، بناءً على ما ورد فى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة فى ٢ يوليو ٢٠١٩م بشأن اعتماد مشروعات برامج التنمية المحلية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بمبلغ ٢ مليون و٣٩٢ ألف جنيه لشراء مهمات كهرباء وإنارة مدينة كفرالشيخ وقرى المركز على عمليتين وهم " العملية الأولى؛ شراء مهمات كهرباء وإنارة بحى شرق وغرب مدينة كفرالشيخ وقرى المركز بمبلغ مليون و٥٩٢ ألف جنيه، والعملية الثانية؛ استكمال إنارة جزء من طريق الكوبري الأزرق - دقميرة - سيدى غازى (أعمدة بمشتملاتها) بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه"، وذلك إعمالاً للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨م بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وبما يقتضيه الصالح العام وبما لا يخالف القانون.