ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل كوافيرة السلام بطعنات متفرقة بسبب خلافات بينهما، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة تعمل كوافيرة مصابة بـ 9 طعنات متفرقة بالجسم، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، من محافظة دمياط وكان على علاقة بالمجني عليها، وتبين من الفحص أن المجنى عليها مقتولة بعدة طعنات بمناطق متفرقة من الجسم، وتعمل كوافيرة.

فيما بدأت نيابة السلام، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، المستشار أحمد حنفى، التحقيق مع المتهم وكلفت النيابة الأدلة الجنائية برفع البصمات وصرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقري الصفة التشريحية.