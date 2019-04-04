مسؤول بريطاني يحذر من صعوبة خفض قيمة ديون بريطانيا بزيادة التضخم

قال ريتشارد هيوز المرشح لرئاسة مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ستجد من الصعب الاعتماد على السماح بارتفاع معدل التضخم لخفض القيمة الحقيقية لديونها كما كانت تفعل في الماضي نظرا لآن جزء كبير من الديون الحالية عبارة عن سندات مرتبطة بمؤشرات أسواق المال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيوز قوله إن حوالي ثلث ديون بريطانيا حاليا سندات مرتبطة بمؤشرات أسواق المال.

وقال هيوز "هناك الكثير مما اعتبره كلاما فارغا عن إمكانية خفض قيمة الديون من خلال السماح بارتفاع معدل التضخم في المستقبل، وأنه لا داعي للقلق حاليا من ارتفاع معدل الدين العام لآننا يمكننا ببساطة خفضه بنفس الطريقة التي استخدمتها الحكومات الخمسينيات والستينيات باستخدام التضخم لخفض القيمة الحقيقية للدين".

وأضاف هيوز أن هذا الأسلوب لن يجدي لآن حوالي ثلث ديون بريطانيا عبارة عن سندات مرتبطة بأسعار السوق وهو ما يعني أن ارتفاع معدل التضخم يعني ارتفاع قيمة الديون.