مسح: تفاقم العنف المنزلي في أستراليا بسبب الجائحة

أظهر مسح نشر اليوم الاثنين أن واحدة من كل 20 امرأة في أستراليا تعرضت لعنف منزلي منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وقال معدو التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية عبر الإنترنت أجريت على 15 ألف امرأة أجراها المعهد الأسترالي لعلم الجريمة في مايو، إن زيادة الوقت الذي يقضى في المنزل والعزلة الاجتماعية والضغوط المالية من المحتمل أن تكون دوافع لزيادة العنف المنزلي.

وأظهر الاستطلاع أن 6ر4 بالمئة من جميع المستجيبين للمسح - أو واحدة من كل 20 امرأة - قلن إنهن تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من شركاء حاليين أو سابقين يقيمون معهن منذ فبراير.

وقالت ثلثا هؤلاء النساء إن العنف إما بدأ أو تصاعد منذ الإغلاق الذي تم فرضه بسبب كوفيد-19 وفقدان الوظائف وفرض القيود الاجتماعية.

ومن بين النساء اللاتي شملهن المسح ممن لديهن علاقة تعايش مع شركاء، قالت 8ر8 بالمئة إنهن تعرضن للعنف المنزلي.

وخلص معدو التقرير هايلي بوكسال وأنتوني مورجان وريك براون إلى أنه "يبدو أنه من المرجح أن الظروف والعواقب المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ساهمت في زيادة العنف المنزلي".