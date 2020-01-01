يحتفل العالم اليوم الاثنين باليوم العالمي للبطاطس، وتعتبر هي الأكثر تنوعًا من بين جميع الخضروات، لأنها تقدم أفضل الوجبات الخفيفة بشكل فردي ويمكن أن تضيف المزيد من اللذة عند إقرانها مع أي خضروات أخرى.

ولكن بصرف النظر عن أهميتها في صناعة الأغذية، يستخدم نشا البطاطس كعامل لاصق ومواد نسيج في المستحضرات الصيدلانية والمنسوجات والخشب والورق، كما أنه بديل 100% قابل للتحلل البيولوجي للبوليستيرين الذي يمكن استخدامه في الأطباق وأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة.

وللبطاطس فوائد أخري هائلة للبشرة، حيث يمكنها تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، وذلك لأنها تحتوي على إنزيم يسمى "الكاتيكولاز"، عندما يتم تضمينه في النظام الغذائي، يمكن أن يساعد في علاج الالتهاب وخفض ضغط الدم، طالما ليست بطاطس مقلية حيث أن الزيت المفرط يسبب حب الشباب.

ونشر موقع "هندوستان تايمز" بعض الطرق التي يمكن أن تساعد بشرتك على أن تكون في أفضل حالاتها عن طريق البطاطس.

* إزالة الهالات السوداء

يمكن أن تساعد البطاطس في تقليل الهالات السوداء التي تظهر تحت العين، وذلك عن طريق تقشير البطاطس وقطع شرائح كبيرة ولفها بقطعة قماش ووضعها على العين لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم غسل الوجه بعدها بالماء الفاتر، حيث أن القيام بذلك بانتظام، يمكن أن يساعد في تقليل انتفاخ العين.

*علاج حروق الشمس

حروق الشمس مؤلمة ويمكن أن تتسبب في ضرر دائم للبشرة، حيث يمكن أن تساعد البطاطس في تبريد الجلد على الفور، وذلك عن طريق تقطيع البطاطس إلى شرائح مستوية ووضعها على منطقة حروق الشمس، ويمكن أيضا هرس البطاطس حتى تصبح مثل المعجون ثم وضعهاعلى الجلد.

*إزالة خلايا الجلد الميتة

تساعد البطاطس في إزالة خلايا الجلد الميته، وذلك عن طريق هرسها ثم وضعها على الوجه وتدليكه لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم يغسل الوجه بالكامل؛ ما يساعد على تقشير البشرة والتخلص من جميع خلايا الجلد الميتة من الطبقة العليا من الجلد وكذلك تنظيفها بعمق، ولكن يجب الحرص على القيام بذلك وعند القيام بذلك كل يوم.