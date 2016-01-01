ترامب: حركة «بلاك لايف ماترز» أدت إلى زيادة أعمال القتل بنسبة 35%

هناك بعض الولايات التي لا تزال تريد التصويت لجو بايدن النائم

عمليات إطلاق النار تجاوزت 88.. ونحن لسنا في أفغانستان لنسمح بهذه الأحداث

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تشهد عمليات تخريب على النصب التذكارية منذ عشر سنوات، مشيرًا إلى تقديمه المعونة للحكام الديموقراطيين للحلول دون مهاجمة النصب التذكارية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «معظم الوقت الحكام في الولايات الديمقراطية ينظرون إلى حركة بلاك لايف ماترز»، لافتًا إلى أن الحركة أدت إلى زيادة أعمال القتل بنسبة 35%.

وأشار إلى أن أعمال العنف والتخريب زادت في ولاية نيويورك بواقع أربعة أضعاف، قائلًا إن أكثر من 500 شرطي تعرضوا لهجمات شريرة وهو ما يحتاج إلى وقف هذه التصرفات.

وتابع: «التصرفات تحدث بطريقة لم نعهدها في السابق، داخل المدن التي تدار بطريقة ليبرالية من المفترض، هناك بعض الولايات التي لا تزال تريد التصويت لجو بايدن النائم».

ولفت إلى أن عمليات إطلاق نار وصل عددها إلى أكثر من 88، معقبًا: «نحن لسنا في أفغانستان لنسمح بهذه الأحداث».