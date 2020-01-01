القوى العاملة: الإمارات تدعو المقيمين لتجديد إقاماتهم والهوية المنتهية

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أوضحت فيه الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات دعت المقيمين الموجودين في الدولة، إلى المبادرة بتجديد إقاماتهم المنتهية، وبطاقات الهوية، وكذا تجديد بطاقات الهوية المنتهية بالنسبة للمواطنين، وفقاً للجدول الزمني المعلن في هذا الشأن.

وأضافت شاهين أن الهيئة بدأت استئناف خدماتها للمتعاملين واستيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل وجودة مستوى الخدمات المقدمة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الاستفادة من الخدمات الذكية التي تقدمها والتجاوب والالتزام بالخطة الزمنية، لتحقيق متطلبات التباعد المكاني عبر جميع مراحل تقديم وتوفير الخدمة وتفادياً للوقوع في الغرامات الإدارية.

وحددت الهيئة بدء التجديد للإقامات والبطاقات المنتهية صلاحيتها في شهري مارس وأبريل الماضيين، أما المنتهية في مايو الماضي التجديد في 11 أغسطس المقبل، والمنتهية في يونيو الماضي ومن أول إلى 11 يوليو 2020 التجديد 10 سبتمبر المقبل، والبطاقات والإقامات المنتهية بعد 11 يوليو 2020 غير مقيد بتاريخ محدد.