تايوان تحتج على إزالة صورة علمها من موقع وزارة الخارجية الألمانية

دعت وزارة الخارجية التايوانية نظيرتها الألمانية إلى إعادة وضع صورة العلم الوطني التايواني على موقعها على الإنترنت بعدما أزالتها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة التايوانية، جوان أوو، للصحفيين اليوم الاثنين: "لقد عبرنا بشكل جاد عن موقف حكومتنا" للمعهد الألماني تايبيه، التابع لوزارة الخارجية.

وجاءت تصريحات أوو ردا على تقارير إعلامية بأن صورة العلم الوطني التايواني قد تم حذفها من الصفحة المعنية بالعلاقات الثنائية مع ألمانيا على موقع الوزارة.

ويتم عرض صور الأعلام الوطنية أو الإقليمية لجميع البلدان والأقاليم الأخرى، بما في ذلك منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو التابعتان للصين، على صفحات تتناول علاقاتها الثنائية مع ألمانيا. ولكن هناك مساحة فارغة على صفحة تايوان، كانت تظهر سابقا صورة لعلمها.

وأفادت إذاعة تايوان الدولية المملوكة للدولة يوم 12 يوليو الجاري بأن المتحدث باسم الوزارة الألمانية رين برول رد على سؤال حول اختفاء صورة العلم في مؤتمر صحفي في 10 يوليو، قائلا إن التغيير تم إجراؤه لأن "لدينا سياسة صين واحدة".

وذكر برول أنه "ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع تايوان. كما أن تايوان ليست دولة نعترف بها. لذلك، لا ينبغي أن يكون من المستغرب أننا عندما نعرض أقاليم العالم، فإننا نميز بينها وبين البلدان التي تربطنا بها علاقات دبلوماسية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة تايوان، أوو، للصحفيين اليوم الاثنين إن وزارتها "لا يمكنها قبول هذا النوع من التمييز"، مستشهدة بالمعاملة المختلفة لتايوان مقارنة بالدول والأقاليم الأخرى.