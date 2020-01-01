صبحي وهلال يترأسان اللقاء الحواري حول مجلس الشيوخ في وزارة الشباب

صبحي: نحث الشباب على المشاركة والإيجابية.. ونستهدف زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب

هلال: المجلس سيكون بيتاً للخبرة والحكمة والمشورة.. والاحزاب محرك الحياة السياسية والديمقراطية

استضافت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، الدكتور عليّ الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، في لقاء حواري للحديث والتحاور مع الشباب حول مجلس الشيوخ، ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الوزارة لإعداد الشباب وتنميتهم سياسيًا، والعمل على تفعيل دورهم في المشاركة الإيجابية في جميع القضايا المجتمعية.

قال اشرف صبحي :"سعيد بتواجد الدكتور علي الدين هلال في بيت الشباب وزارة الشباب والرياضة، ونفخر دوماً بالاستفادة من خبراته والتي أسهمت وتسهم في إفراز قيادات شبابية في مختلف المجالات".

وتابع وزير الشباب والرياضة: " إن الوزارة تسعى دوما لتفسير رؤية الدولة للشباب، ونهدف من تلك اللقاءات الحوارية حث الشباب على المشاركة والإيجابية وتعريفهم بكل ما يخص الدولة المصرية ، فدورنا تنويري وتوعوي وتحفيزي وتنموي، ونستهدف زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب".

ومن جهته، تحدث هلال عن أشكال نظم الحكم، من سلطة تنفيذية وقضائية وتشريعية، موضحاً تاريخ المجالس النيابية والشيوخ "الشورى"، مبيناً ان هناك ما يقرب من 80 دولة على مستوى العالم لديها مجلس شيوخ من بينها أمريكا، اليابان، بريطانيا، كندا، إيطاليا، الهند، الاْردن، الجزائر، المغرب، البرازيل، والكونغو الديمقراطية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أهمية مجلس الشيوخ في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يُمثل بيتًا للخبرة والحكمة والمشورة، لافتاً لاختصاصات وصلاحيات ومسئوليات مجلس الشيوخ والفرق بين اختصاصاته واختصاصات مجلس النواب.

ولفت هلال إلى تقسيم الدوائر الانتخابية وكيفية تشكيل مجلس الشيوخ وأعضائه، موضحًا ان إجمالي أعضاء مجلس الشيوخ سيكون 300 عضوًا منهم الثلث انتخاب بالقائمة والثلث انتخاب فردي، والثلث يعينه رئيس الجمهورية.

قال هلال :"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن اي قانون سوف يحيله أولاً لمجلس الشيوخ وهذا سيمثل عامل تأثير سياسي، فرأي مجلس الشيوخ من الناحية السياسية سيكون عامل مؤثر وضاغط على شكل مناقشات مجلس النواب".

وأكد استاذ العلوم السياسية أنه بدون الاحزاب ليس هناك مشاركة سياسية فعالة ومستدامة، مبيناً ان الاحزاب محرك الحياة السياسية والديمقراطية، ومُشيرًا إلى أن الانتخابات فرصة للتوعية السياسية والوعي العام، وشيء مهم لاستكمال البناء الدستوري للدولة.