صحيفة فرنسية: الطائرات الورقية جنون خرج من رحم حجر كورونا في مصر

سلطت صحيفة "كورييه انترناسيونال" الفرنسية، الضوء على اتجاه المصريين لتحليق الطائرات الورقية، كمتنفس لهم خلال فترة الحجر المنزلي لاحتواء وباء كورونا.



وتحت عنوان" الطائرات الورقية جنون خرج من رحم حجر كورونا في مصر"، اعتبرت الصحيفة الفرنسية، أنه بينما ظل المصريون لعدة أشهر في فترة الحجر المنزلي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، أعاد المصريون اكتشاف النشوة من تلك اللعبة القديمة بشكل جماعي.



وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذا الحماس لا تشاركه مدينة الإسكندرية، التي حظرت الطائرات الورقية مؤخرًا "لأسباب أمنية" بسبب تكرار الحوادث نتيجة تلك الطائرات".



ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه خلال فترة حظر التجول الليلي المفروضة في البلاد بين مارس ويونيو للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حلقت الآلاف من الطائرات الورقية الملونة التي رفعهت الشباب على أسطح القاهرة والإسكندرية

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ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن "الطائرات الورقية ساعدت المصريين على الهروب من الضغط الناجم عن وباء (كوفيد-19)"، موضحة أن هذا الحماس الجديد لهذا الترفيه مكّن أيضًا بعض التجار من الصمود أثناء الأزمة.



ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد باعة الألعاب من القاهرة، ويدعى أحمد، قوله: "إن مبيعات الألعاب شهدت انخفاضاً حاداً خلال فترة انتشار الوباء، ما دفعه في الاتجاه لصنع الطائرات الورقية والخشبية والبلاستيكية والتي شهدت رواجاً لدى الشباب".



وأشارت "لوكورييه انترناسيونال" إلى أنه بينما يرى البعض يرى أنّ هذه اللعبة مسلية وممتعة، فإنها تشكّل تهديداً أمنياً أيضاً ما دفع مسؤولو إنفاذ القانون بالفعل مصادرة نحو مائة طائرة ورقية في الإسكندرية بعد حظرهم من قبل محافظة".



وأودرت الصحيفة الفرنسية ما قاله النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، معرباً عن رغبته في إطلاع رئيس مجلس الوزراء على الأخطار المرتبطة بهذا الترفيه الجديد، مذكراً "بتهديد الأمن القومي"، موضحاً أنه يمكن تجهيز الطائرات الورقية بكاميرات مراقبة.