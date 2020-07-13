 انتعاش حركة النقل الجوي الأوروبية مجددا بعد رفع إجراءات الإغلاق - بوابة الشروق
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انتعاش حركة النقل الجوي الأوروبية مجددا بعد رفع إجراءات الإغلاق

الطيران الاوروبي
الطيران الاوروبي
د ب أ
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 3:50 م
عاد مزيد من الطائرات للتحليق في سماء أوروبا، وذلك في ظل تعافي قطاع الطيران من إجراءات الاغلاق التي أصابت القطاع بالشلل مطلع هذا العام.

وأحصت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية على مدار أسبوع حتى أمس الأحد 90549 رحلة جوية، بارتفاع بنسبة 6ر36% عن المستويات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتحدث الأمين العام للمنظمة إيامون برينان عن "نمو مستدام لحركة الطيران" في تغريدة اليوم، مشيرا إلى أن متوسط الرحلات اليومية أقل من 13 ألف رحلة.

وهذا يعد أعلى بواقع 1383 رحلة مقارنة بالأسبوع الماضي.

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