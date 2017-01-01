محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة برج سكني مخالف بمنطقة الغشام

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة برج سكني مُقام بالمخالفة على مساحة 560 مترا مربعا، خارج الحيز العمراني بمنطقة "الغشام" بمدينة الزقازيق.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، إن البرج المخالف مكون من 16 طابقا، دون الحصول على تراخيص، وتبين مخالفته للاشتراطات البنائية وعدم التقيد بالارتفاعات القانونية المسموح بها طبقًا لعرض الشارع بالمنطقة.

وأوضح أن منطقة "الغشام" تتضمن 426 برجا، منها 45 برجا مُرخصا وبدون مخالفات، فيما صدرت قرارات إزالة لـ 381 برجا، وتقدم أصحاب 125 برجا منها بطلبات للتصالح، منوهًا بأنه لن يتم تنفيذ قرارات الإزالة لأي برج مخالف يتقدم أصحابه بطلبات للتصالح، بشرط أن تنطبق عليهم شروط التقنين.

كان محافظ الشرقية، أمر بقطع كافة المرافق عن الأبراج السكنية المخالفة بمنطقة "الغشام"، فيما عاين الأبراج المخالفة التي سيتم إزالتها؛ لاختيار الطريق الأنسب لتنفيذ أعمال الإزالة.