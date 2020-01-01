وزير الصحة البريطاني: أكثر من 100 إصابة بكورونا تتلقى العلاج أسبوعيا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الاثنين، إن أكثر من 100 حالة محلية لتفشي فيروس كورونا تتم معالجتها كل أسبوع في المملكة المتحدة، في إطار استجابة الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشدد هانكوك وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات بشأن مناطق صغيرة، مثل تلك التي يجرى بها نشاط تجاري موحد، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد، حيث يتطلع الوزراء إلى تجنب إغلاق آخر على مستوى المدينة مثل الذي حدث في ليستر.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن تعليقات هانكوك جاءت في الوقت الذي أعيد فيه فتح صالونات التجميل والمنتجعات وصالونات دق الوشم ومراكز تجميل الأظافر اليوم للمرة الأولى منذ مارس، في حين رفعت ويلز واسكتلندا بعض قيودها.