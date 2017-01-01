 المغرب يسجّل 76 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقترب من 16 ألفًا - بوابة الشروق
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المغرب يسجّل 76 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقترب من 16 ألفًا

الرباط - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 12:19 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 15821 حالة.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 869 ألفا و262 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليصير إجمالي الوفيات 253 حالة.

كما تم تسجيل 393 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الفيروس إلى 12676 حالة.

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